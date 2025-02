Zone militaire n°4 : le colonel Simon Sarr s'engage à lutter contre l'orpaillage illégal le long de la Falémé

Le colonel Simon Sarr, installé à la tête de la zone militaire n°4 ce jeudi 27 février, a exprimé son engagement ferme à lutter contre les activités d’orpaillage illégal le long du fleuve Falémé. Ce qui inclut particulièrement les régions de Tambacounda et de Kédougou. Lors de sa prise de fonction ce jeudi 27 février, le colonel a souligné la richesse des deux régions qu’il commande, tant en termes de cultures que de ressources minières. Il a précisé que ces dernières sont très convoitées et souvent la cible d’activités clandestines, notamment l'orpaillage illégal.



"Je commande une zone qui regroupe deux grandes régions très riches en cultures et en minerais, dont les ressources naturelles sont très convoitées. Il s’agira de participer à sécuriser le fleuve Falémé, agressé et pollué par des exploitants clandestins", a-t-il déclaré à l'APS.



Il a également rappelé que le président de la République a pris un décret interdisant toute activité d’orpaillage sur une bande de 500 mètres le long de la Falémé. Ce fleuve est déjà fortement impacté par la pollution due à des exploitations minières non réglementées. Le colonel Sarr a affirmé que "ces consignes seront strictement exécutées" dans le but de préserver l’environnement et la biodiversité de cette ressource naturelle essentielle.



En outre, le colonel a mis en avant la nécessité de renforcer la coopération avec les pays voisins du Sénégal, à travers l’organisation d’opérations sécuritaires conjointes. Cette initiative vise à améliorer les relations de bon voisinage et à assurer la paix et la sécurité dans les deux régions orientales du pays, qui partagent des frontières avec la Guinée et le Mali.