Zouma écœuré par les supporters de West Ham, Achraf Hakimi annonce la couleur avant d’affronter le Real

Kurt Zouma moqué

L’affaire Kurt Zouma continue de faire la Une des tabloïds anglais. Le tricolore était annoncé comme titulaire, mais il s'est déclaré inapte à jouer après avoir été frappé par une maladie. Mais son absence n'a pas empêché les supporters des Hammers de chanter des chansons «ignobles» selon le Daily Star. Ils se sont fortement moqués de leur défenseur. «Chatière» s’est amusé à titrer The Sun ce matin. L’entraîneur de West Ham, David Moyes, a défendu son joueur en conférence de presse estimant que «les excuses ont été faites».





Hakimi est prêt à affronter le Real

En Espagne, le choc tant attendu de mardi soir entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions continue à faire couler beaucoup d’encre. Le journal Marca présente ce matin une interview exclusive d'Achraf Hakimi. Le marocain va retrouver son club formateur qu’il a quitté définitivement en juin 2020 pour rejoindre l’Inter Milan. Il reconnaît que «l'objectif principal du PSG est de remporter la Ligue des champions». «Nous voulons une nuit magique à Paris», a-t-il affirmé. Ça passera par une victoire contre la Casa Blanca. Le parisien estime qu’il faudra «s'inquiéter des contre-attaques d'Ancelotti», mais il compte sur Verratti pour faire la différence. C’est le joueur qui l’a «le plus impressionné» au PSG. Karim Benzema devrait faire son retour avec le Real Madrid. «Benzema veut jouer» affirme AS. Le Français aurait demandé à Ancelotti d'être autorisé à jouer le match de demain. Il passera un dernier test aujourd'hui à Paris.



Darwin Nunez roi des buteurs

Au Portugal, c’est Darwin Nunez qui fait la Une des journaux du pays. Le buteur argentin de 22 ans est indispensable à la réussite du Benfica cette saison. Il a inscrit 18 buts en 18 matches de Liga portugaise. «Darwinismo» titre ce matin A Bola. Le média affirme qu’il est l’attaquant le plus prolifique d’Europe. Une information que l’on retrouve dans les pages de Record. Le journal explique que Nunez marque en moyenne toutes les 70 minutes en championnat. En comparaison, Erling Haaland et Robert Lewandowski, célèbrent des buts respectivement toutes les 72 et 73 minutes. Les journaux portugais reconnaissent qu’il sera sûrement loin du compte pour devenir le soulier d’or européen en fin de saison, mais ils estiment que le Benfica a le droit de rêver de cette distinction pour leur joueur.