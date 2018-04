le TP Diamano de Kaolack, accède en Nationale 1 après seulement un an d'existence

Ils étaient des centaines de supporters sur le pont Serigne Bassirou Mbacke, entrée sud de la commune de Kaolack pour accueillir les héros. Vêtus de tee-shirts, de « Lacoste » jaunes et noirs, couleurs du Tout Puissant Diamono, équipe du quartier Abattoirs qui vient d’accéder au National 1, l’équivalent de la 3e division, après seulement deux années d’existence en milieu professionnel. Lumière sur l’équipe du milliardaire Baye Ciss qui, à travers ses performances sportives, défie les lois de l’histoire du football sénégalais.



En 2017, le TP Diamano, sous l’emprise du promoteur du PKE quittait le championnat national populaire appelé « Navetane» pour la Ligue régionale, premier pallié dans la nomenclature du football sénégalais. Le club de Kaolack monte cette année-là la National 2, l’équivalent de la 4e division. Avant cette d’accéder cette saison la Nationale 1.



Cette réussite est justifiée par les moyens que dispose le président du club selon le capitaine de l’équipe Moussa Cissokho : « Le football moderne n’a pas de secret, seules les équipes qui ont des moyens financiers pourront faire la différence. On a eu la chance d’avoir un président qui n’a pas lésiné sur les dépenses pour nous mettre dans de très bonnes conditions », a-t-il expliqué.



« Notre président Baye Ciss a été clair depuis le départ, son projet est de redorer le blason du football kaolackois. Durant tout notre périple national, partout où nous passions les mêmes discours revenaient, la place de notre région se trouve au niveau de l’élite autrement dit la Ligue 1 ou 1ere division, ni en National 1 encore moins en National 2 », a renchérie le coordonnateur du TP Diamano Pa Ibou Diawara.

Revenant sur les énormes sacrifices consenties par le président du club, le staff technique, l’encadrement et les joueurs, l’entraineur Mame Kor Faye précise que ses résultats ne sont point le fruit du hasard.



« On a joué 24 matches avec des équipes de la zone Sud du pays ce qui veut dire qu’on a effectué des milliers de kilomètres durant la saison. Mais dans le plus grand confort parce qu’on avait notre propre bus, acheté par le président. On avait aussi un effectif conséquent de 30 joueurs dont la moitié était issue de Kaolack, le reste venait des régions de Dakar, Thiès ou Kolda. Toutes les recrues ainsi que l’encadrement technique étaient régulièrement payés et logés », rappelle le technicien.



Avec Galsenfoot