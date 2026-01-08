Balantacounda : les portes du retour aux sources s’ouvrent aux « frères et sœurs balantes » de la Colombie

Le suspense prend fin pour Ismaïla Madior Fall et Aïssatou Sophie Gladima. L'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, et l'ancienne ministre des Mines sous Macky Sall sont désormais fixés sur leur sort. La Commission d'instruction de la Haute Cour de Justice a rendu deux ordonnances définitives les renvoyant devant la juridiction de jugement compétente. L’ancien ministre de la...
C’est un tournant majeur dans la politique migratoire américaine. À compter du mercredi 21 janvier 2026, les demandeurs de visa sénégalais devront s'acquitter d'une caution obligatoire de 5 000 à 15 000 dollars pour entrer dans le territoire américain. Désormais, tout demandeur éligible à un visa B1/B2 (Tourisme et Affaires) devra déposer une caution remboursable. Le montant de cette...
Un violent accident de la circulation s’est produit ce mercredi dans la localité de Farafegné, faisant au moins sept (7) morts sur le coup, selon Birane Diagne, président du mouvement des chauffeurs patriotes, joint par PressAfrik. Le drame a impliqué un minibus de type « Cheikhou Sarifou » en provenance de Kolda et un bus venant de Dakar, entrés en collision frontale à hauteur de Farafegné.
Ligue 1 (10e journée) : l’US Gorée et l’AJEL de Rufisque renouent avec la victoire, GFC stoppé par HLM de Dakar
L’US Gorée et l’AJEL de Rufisque ont retrouvé le chemin de la victoire ce mercredi 7 janvier 2026, à l’occasion de la 10ᵉ journée de la Ligue 1 sénégalaise. Les Insulaires se sont imposés largement à domicile face à l’AS Cambérène (3-0), tandis que l’AJEL est allée s’imposer sur la pelouse du Stade de Mbour (0-2). Après quatre rencontres sans succès, l’US Gorée (19 pts, +9) s’est...
Au Venezuela, l'attaque durant laquelle les États-Unis ont enlevé Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores a fait 100 morts, a annoncé mercredi 7 janvier le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello. Ce dernier a également affirmé que le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération. Ce qu'il faut retenir ► Le Premier ministre vénézuélien Diosdado...