Guerre au Moyen-Orient: une frappe israélienne fait au moins 7 morts dans le centre de Beyrouth

► Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré le 11 mars que l'offensive menée conjointement par Israël et les États-Unis contre l'Iran depuis le 28 février se poursuivrait « sans limite de temps ».



► La capitale libanaise a de nouveau été frappée jeudi. Les autorités du Liban ont fait état jeudi de sept morts dans une frappe israélienne sur le front de mer à Beyrouth, une nouvelle attaque au cœur de la capitale. Le Liban enregistre plus de 816 000 déplacés et plus de 630 morts depuis début mars. L'armée israélienne a aussi annoncé avoir lancé une nouvelle série de frappes sur Téhéran, après avoir visé dans la nuit « un complexe souterrain » des Gardiens de la Révolution dans la capitale iranienne.



► Au moins trois navires ont été frappés mercredi à proximité du détroit d'Ormuz, qui s'impose comme l'enjeu stratégique majeur de la guerre au Moyen-Orient en faisant peser le risque de perturbations majeures de l'économie mondiale.



► L’Iran n’a « pas peur » des « menaces vides » de Donald Trump, a déclaré Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, en réponse au président américain. Le président du Parlement iranien a pour sa part averti que son pays répliquerait « œil pour œil, dent pour dent » à toute attaque contre ses infrastructures. L'Iran a tiré mardi une nouvelle salve de missiles vers Israël et des cibles américaines au Moyen-Orient.



► L'Agence internationale de l'énergie a annoncé, mercredi 11 mars 2026, que 400 millions de barils issus de réserves stratégiques vont être débloqués dans les prochains jours, pour contrer la hausse des prix liés à la guerre au Moyen-Orient. De son côté, l'administration Trump a fait savoir qu'elle allait débloquer 172 millions de barils de sa propre réserve. Cela n'a pas empêché le baril de pétrole de repasser jeudi 12 mars la barre des 100 dollars, le baril de Brent atteignant 100,50 dollars.