Basket – Tournoi qualificatif au Mondial 2026 : Les “Lionnes” lourdement battues par les États-Unis (46-110)

Malgré la nette supériorité des Américaines, les joueuses sénégalaises ont fait preuve de courage et d’engagement tout au long de la rencontre, tentant de rivaliser face à l’une des meilleures sélections du monde.

Le Sénégal devra rapidement tourner la page, puisqu’un autre défi l’attend déjà. Les Lionnes disputeront leur deuxième match du tournoi ce jeudi à 18h00 GMT face à l’Espagne.

Les “Lionnes” du Sénégal ont entamé leur Tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine 2026 par une lourde défaite face aux États-Unis. Opposées à la redoutable Team USA ce mercredi, les Sénégalaises se sont inclinées sur le score de 46 à 110.