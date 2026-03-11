Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Basket – Tournoi qualificatif au Mondial 2026 : Les “Lionnes” lourdement battues par les États-Unis (46-110)



Basket – Tournoi qualificatif au Mondial 2026 : Les “Lionnes” lourdement battues par les États-Unis (46-110)
Les “Lionnes” du Sénégal ont entamé leur Tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine 2026 par une lourde défaite face aux États-Unis. Opposées à la redoutable Team USA ce mercredi, les Sénégalaises se sont inclinées sur le score de 46 à 110.
 
Malgré la nette supériorité des Américaines, les joueuses sénégalaises ont fait preuve de courage et d’engagement tout au long de la rencontre, tentant de rivaliser face à l’une des meilleures sélections du monde.
 
Le Sénégal devra rapidement tourner la page, puisqu’un autre défi l’attend déjà. Les Lionnes disputeront leur deuxième match du tournoi ce jeudi à 18h00 GMT face à l’Espagne.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 11 Mars 2026 - 23:43


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter