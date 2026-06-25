Centrafrique: au procès de l’ex-président Bozizé, les accusations du fils d’un ancien ministre porté disparu

Lors d'une session à l'Assemblée nationale ce jeudi 25 juin 2026, les députés de la diaspora ont vivement interpellé le gouvernement face à la montée des tensions en Afrique du Sud. Un élu a souligné que, depuis mars 2026, les ressortissants sénégalais subissent des « émeutes importantes » dans des localités telles que Johannesburg et Witbank. A l'en croire, plus de 200 Sénégalais...
New York : Absa Faye explore des pistes de coopération pour améliorer la santé des mères et des enfants au Sénégal
En marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a pris part à New York à plusieurs rencontres consacrées à la santé maternelle et infantile, réunissant experts et partenaires internationaux autour des enjeux liés à la protection des mères et des enfants. Dans une publication sur sa page Facebook, Mme Faye a souligné que ces “échanges ont ouvert des...
Un bébé de quatre mois a perdu la vie le 22 juin dernier à Bloc Chantier, un village de la commune de Diendé( region de Sedhiou /Sud). Le drame a été causé par l'effondrement d'une habitation sous l'effet de fortes pluies et de vents violents. La victime, Aminata Diedhiou, a été mortellement touchée par des débris à l'intérieur du bâtiment vers 19 h 30. Une autre occupante, Gnima...
«Il faut rêver jusqu’au bout», la fierté de Franck Kessié après la qualification historique de la Côte d’Ivoire
Franck Kessié, capitaine de la Côte d’Ivoire, savoure la première qualification des Éléphants pour les seizièmes de finale d’une Coupe du monde. Entre fierté, humilité et ambitions intactes, le milieu ivoirien évoque la force du collectif, son rapport au rêve et l’honneur de porter le brassard après les légendes Drogba et Yaya Touré. Deux jours après la rencontre contre Curaçao (2-0), le...
Au Mali, les habitants de Tombouctou sont dans l’épreuve. La ville aux 333 saints n’est plus desservie ni en électricité ni en eau depuis mardi 23 juin 2026. En cause : le manque de carburant. Les stations-service sont à sec depuis environ un mois et le marché noir lui-même est de moins en moins bien fourni. « Il fait plus de 40 degrés et nous sommes sans eau ni électricité depuis mardi », résume...