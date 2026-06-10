Diamaguène Sicap Mbao : Un commerçant interpellé pour le viol présumé d'une jeune fille rencontrée au marché

Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao ont procédé à l’interpellation d'un individu mis en cause dans une sombre affaire de « viol ». Le suspect a été placé en garde à vue et sera déféré devant les autorités judiciaires compétentes au terme de la procédure d'enquête qui suit actuellement son cours.







Le drame s'est noué le 2 juin 2026. Selon les déclarations de la victime, le suspect est une de ses connaissances qu'elle croise régulièrement au marché hebdomadaire de Diamaguène, où elle se rend habituellement pour assister sa tante dans ses activités commerciales. Le jour des faits, le mis en cause l’a abordée sur son chemin et lui a proposé de le rejoindre dans sa chambre, prétextant avoir des confidences à lui faire.







La suite des événements s'est déroulée dans l'intimité de la pièce aux alentours de 14 heures. La plaignante affirme qu'une fois sur les lieux, l'individu l’a contrainte par la force à se dévêtir avant de la pénétrer sexuellement. Saisis de la plainte, les limiers de la police se sont immédiatement déployés sur le terrain afin de localiser, d'appréhender et de conduire le suspect au poste pour les nécessités de l'enquête.







Interrogé sur les faits de viol qui lui sont reprochés, le mis en cause a adopté une ligne de défense classique devant les enquêteurs. S'il a formellement reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la victime le jour dit, il a nié en bloc l'usage de la violence ou de la contrainte, affirmant aux policiers qu'il s'agissait plutôt d'un rapport consenti. C'est désormais aux magistrats du parquet qu'il reviendra de trancher la suite de cette affaire de mœurs.

