Forum de Dakar : Tokyo finance les 2/3 de l’organisation de l’événement après le "retrait" de la France

La 10ème édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s’est ouvert hier, lundi 20 avril, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, en présence du Président Diomaye Faye et de ses homologues Julius Maada Bio et de Ould Cheikh El Ghazouani, respectivement de la Sierra Leone et de la Mauritanie. L’évènement prendra prendra fin ce mardi 21 avril 2026.



Le quotidien L’Observateur, dans son édition de ce mardi, révèle que le Japon «maintient son dynamisme en finançant les 2/3 du budget» de l’événement. En ce qui concerne la France, pour la première fois, elle «n’est pas au cœur du sommet» et son apport financier «est absent», alors qu’elle faisait partie des partenaires historiques et financiers de l’événement depuis 2013.



D’après une source du journal, ce «recul» de la France serait dû à sa situation diplomatique au Sahel avec la fermeture des bases militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi que celle du Sénégal.