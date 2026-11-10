​Émigration irrégulière : cinq individus arrêtés à Saint-Louis, trois tentatives de départ déjouées

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interpellé cinq individus, le 31 octobre 2026, au quartier Hydrobase, à Saint-Louis. Les mis en cause sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et complicité ».



Selon la Police nationale, les opérations menées par l'antenne régionale de la DNLT ont permis de mettre au jour trois affaires distinctes liées à des projets d'émigration irrégulière.



Dans la première affaire, les policiers ont interpellé un individu qui venait d'acheter une pirogue destinée à rejoindre Dakar dans le cadre d'un projet de départ clandestin. L'embarcation a été immobilisée et neuf bidons d'essence saisis.



Dans la deuxième affaire, un organisateur de voyages clandestins a tenté de corrompre un agent de la DNLT en lui proposant un million de FCFA pour faciliter le départ de son embarcation vers les côtes espagnoles. Il a été arrêté avec un complice lors d'une opération de flagrant délit. Les enquêteurs ont également découvert deux sites d'hébergement, dont l'un accueillait quatre candidats à l'émigration. Une somme de 3 225 000 FCFA et une motopompe ont été saisies. Le départ avait déjà été suspendu la veille grâce à une intervention conjointe avec le commissariat de l'Île.



Enfin, dans la troisième affaire, deux individus ont été arrêtés alors qu'ils s'affairaient autour d'une pirogue surveillée depuis plusieurs jours. Les investigations ont permis d'établir leur implication présumée dans une tentative de trafic de migrants. Une pirogue, un moteur de 40 chevaux et 1 372 000 FCFA ont été saisis.