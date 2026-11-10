Sécurisation de la Falémé : le GARSI détruit 32 machines utilisées pour l'orpaillage illégal à Saéinssoutou

Au moins trente-deux dragues utilisées dans l’exploitation clandestine de l’or le long du fleuve Falémé ont été détruites ce mardi 10 novembre 2026 par des éléments du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI), une unité d’élite de la Gendarmerie basée à Saéinssoutou, dans la commune de Missira Sirimana, selon une source sécuritaire contactée par l'Agence de presse sénégalaise (APS).



La source sécuritaire a indiqué que « l’opération s’est déroulée le long de la Falémé sur la rive gauche du Sénégal au niveau du village de Saéinssoutou dans la commune de Missira Sirimana ».



Cette intervention s'inscrit dans le cadre des actions menées par la Gendarmerie nationale, qui « multiplie les opérations de contrôles sur les sites d’orpaillage clandestins dans le cadre de la sécurisation de la zone frontalière et de surveillance des activités minières autour de la Falémé et dans le département de Saraya ».