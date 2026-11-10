Dakar : le cambrioleur récidiviste Ibrahima Diongue arrêté par la gendarmerie et déféré au parquet

Ibrahima Diongue, un récidiviste âgé de 40 ans, a été déféré ce mardi 10 novembre 2026 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le suspect est poursuivi pour des « vols répétés commis de nuit, à l'escalade, avec effraction et usage d'un moyen de locomotion dans les secteurs des Almadies, Ngor, Biagui, les Mamelles et Mermoz ».



L'interpellation du mis en cause est survenue le 7 novembre 2026 dans un appartement de la Cité Djily Mbaye, au terme d'une cavale engagée après une première tentative de capture. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2026, un contrôleur du Trésor avait signalé le vol de deux téléphones iPhone, de 150 euros et de 500 000 francs CFA à son domicile de Mermoz Pyrotechnie. La géolocalisation de l'un des appareils avait mené les gendarmes de la brigade de proximité de Ngor dans un immeuble des Almadies. Apercevant les forces de l'ordre, le suspect avait sauté du deuxième étage avant d'atterrir sur le pare-brise d'un véhicule et de prendre la fuite.



La perquisition de l'appartement du fuyard a permis de saisir un des téléphones volés, les 150 euros, cinq autres téléphones, un important lot de devises étrangères, des bijoux, six montres de luxe, deux disques durs, deux EarPods, des cartes bancaires ainsi que plusieurs documents d'identité dont des passeports diplomatique et canadiens. Une voiture de marque Mazda 6 appartenant au suspect a également fait l'objet d'une saisie. La fouille du véhicule a révélé la présence d'un bilan d'élargissement de prison daté du 3 juin 2026 pour coups et blessures volontaires, de douze clés USB, d'un arrache-clou et d'un sécateur.



Les enquêteurs sont parvenus à remonter la trace du suspect en localisant l'un de ses proches, avant de mettre en place un dispositif de surveillance ayant conduit à son arrestation. Ibrahima Diongue attend désormais l'ouverture d'une information judiciaire dans la cave du tribunal de Dakar.