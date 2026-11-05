​Émigration irrégulière : plus de 400 Sénégalais arrêtés ou interceptés entre le 1er et le 4 novembre

Les opérations menées entre le 1er et le 4 novembre 2026 au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau révèlent l'ampleur des tentatives de départ clandestin. Au moins 173 personnes ont été interpellées sur le territoire sénégalais, tandis que 288 Sénégalais ont été arrêtés dans les deux pays voisins. À cela s'ajoutent 221 candidats secourus en mer par la Marine nationale.



L'une des opérations les plus importantes a eu lieu le 4 novembre dans la mangrove de Thiobon, à Bignona. Les forces de sécurité y ont découvert 114 candidats à l'émigration, dont 43 Sénégalais, 46 Gambiens, 17 femmes et huit mineurs âgés de 4 à 17 ans. Un garçon aveugle de 11 ans figurait également parmi eux. Six présumés passeurs ont été arrêtés.



À Malika, huit autres candidats ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à prendre la mer avec très peu de provisions : un paquet de biscuits et un pack d'eau. Leur départ avait déjà échoué une première fois à Bayakh.



Au-delà des arrestations sur le territoire national, les opérations menées dans les pays voisins montrent que les réseaux de passeurs étendent leurs activités dans la sous-région. En Gambie, 103 Sénégalais ont été arrêtés le 1er novembre à Gunjur Sambuyang. Le 3 novembre 2026, 118 autres ressortissants sénégalais ont été interceptés à Djabada, en Guinée-Bissau.



Ces nouvelles opérations interviennent dans un contexte de recrudescence des départs clandestins. Selon un décompte cité par la police, plus de 400 arrestations avaient déjà été enregistrées au Sénégal au cours du mois de septembre 2026, selon L’Obs.