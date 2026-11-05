Mandat présidentiel en Somalie : la Cour suprême juge « illégal » le maintien d'Hassan Cheikh Mohamoud jusqu'en 2027

La Cour suprême somalienne a rendu deux décisions majeures ce jeudi 5 novembre 2026 dans le cadre de la crise institutionnelle qui secoue le pays. Selon les informations rapportées par RFI, la plus haute juridiction a jugé « illégal » le prolongement du mandat du chef de l'État Hassan Cheikh Mohamoud. Les juges ont estimé que la révision constitutionnelle adoptée au Parlement au mois de mars dernier qui a étendu la durée du mandat présidentiel de quatre à cinq ans pour accompagner la transition vers le suffrage universel direct ne pouvait pas s'appliquer au mandat en cours.



Par ailleurs, la Cour suprême a invalidé la décision du chef de l'État de démettre de ses fonctions le président de la juridiction, Bashe Yusuf Ahmed, suite à une publication diffusée mercredi sur Facebook.



La saisine de la haute juridiction est survenue après les contestations menées par les États fédérés du Puntland et du Jubaland ainsi que par l'opposition. D'après le média RFI, les contestataires ont accusé Hassan Cheikh Mohamoud de manœuvrer pour conserver le pouvoir sous couvert de réforme électorale.