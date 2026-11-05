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Coopération bilatérale à Dakar : les ministres de l'Intérieur du Sénégal et d'Espagne échangent durant 2 jours sur la migration



Coopération bilatérale à Dakar : les ministres de l'Intérieur du Sénégal et d'Espagne échangent durant 2 jours sur la migration
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal a reçu à Dakar son homologue espagnol ce jeudi 5 novembre 2026 pour une visite de travail d'une durée de deux jours. La rencontre officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et des partenariats stratégiques entre le Sénégal et le Royaume d'Espagne.
 
Les échanges portent principalement sur les questions relatives à la gestion des flux migratoires ainsi que sur le renforcement des mécanismes de coopération sécuritaire entre les deux États. Cette mission bilatérale offre ainsi aux deux gouvernements l'occasion d'harmoniser leurs positions et d'étudier de nouveaux axes de collaboration face aux défis sécuritaires régionaux.
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Jeudi 5 Novembre 2026 - 22:46


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