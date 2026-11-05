Enseignement supérieur : le ministère détaille la reconduite des bourses de la Licence au Doctorat pour 2026-2027

La Direction des Bourses, rattachée au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a rendu public un communiqué ce 5 novembre 2026 concernant le renouvellement des allocations d'études pour l'année universitaire 2026-2027. Selon le document officiel signé par le Directeur des Bourses Jean Amédé Diatta, les critères de reconduite des bourses s'articulent autour du parcours académique et du niveau d'études des bénéficiaires ayant perçu 12 mois de paiement entre octobre 2025 et septembre 2026.



Dans le cycle de Licence, le renouvellement est ferme pour les étudiants en L1 et L2 sans échec préalable. Les étudiants de L3 admis en Master 1 bénéficient d'un renouvellement conditionnel à leur sélection et inscription effective, tandis que les redoublants de L3 sans échec antérieur dans le cycle doivent présenter une nouvelle inscription. Pour le cycle de Master, la reconduite est ferme en M1 sans échec préalable, alors que les étudiants de M2 admis en Doctorat ou redoublants sans échec antérieur restent soumis à des conditions administratives précises.



Le communiqué fixe enfin un cadre spécifique aux étudiants inscrits tardivement en M1 durant l'année 2024-2025 ayant perçu le paiement spécial de 115 000 FCFA au début de l'année 2025-2026. Les boursiers déjà inscrits en M2 avec un changement de taux en 2025-2026 obtiennent un renouvellement au taux de M1 pour 2026-2027, tandis que les nouveaux inscrits en M2 accèdent progressivement au taux de Master 2 dans le courant de l'année académique.

