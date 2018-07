​"C'est l'Afrique qui a gagné" le mondial 2018

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a estimé lundi que le titre des Bleus en Coupe du monde était en réalité une victoire du continent africain.



"L'équipe de France ressemblait à l'équipe d'Afrique, la France a gagné grâce aux joueurs africains", a déclaré le chef de l'Etat.



14 des 23 joueurs de l'équipe de France qui a battu la Croatie dimanche à Moscou en finale du Mondial de football ont des origines africaines.



Nicolas Maduro a aussi demandé à la France et à toute l'Europe de mettre fin aux actes racistes et à la discrimination contre les migrants africains et latino-américains.



"Halte au racisme en Europe contre les peuples africains, halte à la discrimination contre les migrants. Je souhaite que la France et l'Europe réalisent que nous, ceux du sud, les africains, les latino-américains, nous avons aussi de la valeur et du pouvoir", a-t-il ajouté.



Le président du Vénézuela a félicité son homologue russe Vladimir Poutine pour l'organisation de ce qu'il a estimé être "la meilleure coupe du monde de football de l'histoire".