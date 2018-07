​ Commerce : pour Trump, l'UE fait « autant de mal » que la Chine

Le président américain estime que les pays de l'UE traitent les Etats-Unis « très mal » et « très injustement ».$



Donald Trump ne décolère pas contre l'Europe, et il l'a fait savoir lors d'un entretien avec la chaîne américaine Fox News ce dimanche. « L'Union européenne fait probablement autant de mal que la Chine, c'est juste qu'elle est plus petite », a taclé le président américain.



« C'est terrible ce qu'ils nous ont fait », a estimé le milliardaire. « Nous aimons tous d'une certaine manière l'Union européenne » mais ces pays « nous traitent très mal, ils nous traitent très injustement ».



Furieux des taxes américaines imposées depuis le 1er juin sur leurs exportations d'acier et d'aluminium, les pays européens ont réagi contre cette mesure en relevant à leur tour les droits de douane sur certains produits américains.



Mais la décision des Etats-Unis d'imposer à tous ses partenaires ces nouveaux tarifs douaniers se justifie selon le président américain : « Si nous ne l'appliquons pas à tout le monde alors ils (les pays producteurs visés, NDLR) passent par les pays qui n'y sont pas soumis et vous perdez beaucoup de temps ».

« Nous ne pouvons pas y faire entrer nos voitures »

Interrogé sur l'opportunité de faire plutôt front avec les alliés des Etats-Unis contre la Chine, le président a répondu par la négative. Les Européens « ne veulent pas nos produits agricoles. En toute honnêteté, ils ont leurs agriculteurs donc ils veulent protéger leurs agriculteurs. Mais nous ne protégeons pas les nôtres », a-t-il relevé.



A propos de l'UE, il a également évoqué le marché automobile, pointant du doigt les marques allemandes alors que « nous ne pouvons pas y faire entrer nos voitures ». L'administration Trump a d'ailleurs lancé une étude en vue d'une éventuelle augmentation des droits de douane sur les importations d'automobiles.



Le président américain s'est engagé depuis plusieurs mois dans une offensive tous azimuts sur le commerce : contre la Chine qu'il accuse de vol de propriété intellectuelle mais aussi contre les Européens et les Canadiens.



Source AFP