Sommet des Partis Politiques Africains : l'APR annonce sa participation

Le parti de l'Alliance Pour la République (APR) annonce, via un communiqué, qu'il prendra part au Sommet des Partis Politiques Africains, qui se tient à Accra du 12 au 14 août 2025. Cet événement est organisé par le Gouvernement du Ghana et le Centre Africain de Gouvernance dans le cadre de l’Initiative des Partis Politiques Africains (APPI).



Selon la note, la délégation composée de M. Elhadji Oumar Youm, de Mme Nene Fatoumata Tall Mbaye et de M. Abdoulaye Diagne, sera conduite par l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop.



Ce sommet a pour objectif de « transformer les partis politiques en acteurs clés de la gouvernance démocratique, du développement économique et de l’intégration africaine. Il vise également à renforcer la coopération inter-partis, à favoriser l’inclusion des jeunes et des femmes, et à exploiter pleinement les opportunités offertes par la ZLECAf pour l’industrialisation et la croissance », peut-on lire dans la note.



À cet effet, l’Alliance Pour la République, « fidèle à sa vision d’un Sénégal émergent et d’une Afrique unie et prospère », partagera son expérience en tant que parti au pouvoir, ouvert au dialogue et fortement impliqué, au cours de la dernière décennie, dans le développement du Sénégal à travers la mise en place du Plan Sénégal Émergent (PSE).