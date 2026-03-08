​ Conférence religieuse du PDS : les femmes du parti appellent à la mobilisation et à l’unité de la famille libérale

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a organisé ce samedi une grande conférence religieuse, marquée par un appel à la mobilisation des militants et à la réunification de la famille libérale, ainsi que par l’évocation du retour sur la scène politique de Karim Meïssa Wade.



La rencontre, tenue en pleine période de Ramadan, a été suivie d’une déclaration de la présidente nationale des femmes du parti, l’honorable députée Fatou Sow. Elle a enregistré la présence de plusieurs responsables et militantes, dont Fama Mbaye Ndoye, secrétaire générale de la section communale du PDS à Yoff, ainsi que de nombreux sympathisants.



Dans son intervention, Fatou Sow s’est félicitée de la forte mobilisation des femmes du parti et des cadres venus soutenir l’initiative. Elle a salué la participation de délégations envoyées par plusieurs responsables, notamment Madické Niang et Oumar Sarr. Selon elle, cette conférence religieuse constitue un moment de solidarité et de communion entre les militantes, fidèle à une tradition du PDS visant à renforcer les liens entre ses membres.



La responsable a également adressé ses remerciements au secrétaire général national du parti, Abdoulaye Wade, ainsi qu’au président du PDS, Karim Wade.



Pour sa part, Fama Mbaye Ndoye a indiqué que cette rencontre visait aussi à remobiliser les militants dans un contexte national qu’elle juge préoccupant. Elle a souligné que cette journée constituait un moment de rappel des troupes et d’organisation pour renforcer la présence du parti sur le terrain.



La responsable politique a aussi insisté sur la dimension spirituelle de la rencontre. Des prières ont été formulées pour la longévité d’Abdoulaye Wade, mais aussi pour le retour politique de Karim Wade. Des prières ont également été dédiées aux populations confrontées à des difficultés économiques, sociales et sécuritaires.



Enfin, Fama Mbaye Ndoye a lancé un appel à la réconciliation et à l’unité de la famille libérale. « Être wadiste est un comportement et une manière de vivre et de penser. On est wadiste une fois, on l’est pour toujours », a-t-elle déclaré, invitant les militants et sympathisants à rejoindre les rangs du PDS afin de préparer, selon elle, la reconquête du pouvoir et de répondre aux préoccupations des populations.