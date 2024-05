​«Je suis contre le retrait du Président du Csm», Babacar Ba

Le Forum du justiciable a magnifié l’initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour l’organisation de la journée du dialogue national, ce mardi 28 mai. Par contre Babacar Ba, invité du Jury du Dimanche sur Iradio, a affiché son désaccord pour la matérialisation de la promesse électorale du Président Diomaye Faye de quitter le Conseil supérieur de la magistrature (Csm).



Pour Babacar Ba, le président de la République peut avoir un regard sur le conseil pour éviter "une République des juges". Il a prôné l’attribution "de pouvoir de proposition dans le cadre des nominations des magistrats aux membres du Conseil supérieur de la magistrature et non au ministre de la Justice".



Cependant, il a plaidé pour son ouverture à "des personnalités extérieures reconnues pour leur expertise et leur neutralité".



Par ailleurs, l’invité du JDD a soutenu la position du président de la République Bassirou Diomaye Faye dans sa politique de transparence sur le foncier qui est, selon lui, "une bombe à retardement".



"Sur le foncier, je suis en phase avec cette mesure qui a été prise par le président de la République. Il faudrait que les gens comprennent que les terrains du domaine national appartiennent au peuple dont la gestion est confiée à l’Etat du Sénégal. Il est anormal qu’un groupe de personnes, sous prétexte qu’ils ont des privilèges, s’accapare de nos terrains… On peut tout leur pardonner sauf s’ils acceptent certains manquements dans le foncier. Nous savons tous que l’attribution des terrains est faite au niveau de la Dgid. Donc, il faut la réformer", a-t-il recommandé.