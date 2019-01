​ Kocc, l'administrateur de Seneporno arrête de publier des vidéos

Kocc, l’administrateur du site Seneporno qui publie des sextapes de Sénégalais, a décidé de prendre une pause. Mieux, il n’exclut pas de prendre définitivement la retraite.



D'après ses Statuts publiés sur son compote Snapchat, il a été contacté et convaincu par une «Badiénou Gokh ». La dame a réussi là où la CDP (Commission de protection des données personnelles) et la police ont échoué. faire reculer le "fameux" Kocc, qui avait prévu de publier trois vidéos compromettantes de citoyens sénégalais.



A rappeler que malgré les plaintes déposées contre Kocc, il n' a pas été interpellé. Mais, deux de ses collaborateurs ont été arrêtés à Thiès, après avoir publié une photo de la femme du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, sur le site pornographique, pour la chanter et lui soutirer de l’argent.