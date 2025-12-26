CAN 2025 : L’Égypte bat l’Afrique du Sud et se qualifie pour les 8es de finale

L’Égypte affrontait l’Afrique du Sud, ce vendredi 26 décembre, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2025. Grâce à un penalty de Salah, les Pharaons ont décroché une précieuse victoire (1-0) après avoir joué à dix contre onze pendant toute la seconde période. Ils se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale et sont assurés de finir à la première place du groupe B.



La Coupe d’Afrique des nations 2025 se poursuivait ce vendredi 26 décembre, avec le duel entre l’Égypte et l’Afrique du Sud à l’occasion de la deuxième journée de phase de poules. Un match capital pour les deux équipes, victorieuses lors du premier tour (2-1). Qui plus est, après le match nul entre l’Angola et le Zimbabwe (1-1), le vainqueur du jour pouvait s’assurer la qualification pour les huitièmes de finale et, en prime, la première place du groupe B.



Le deuxième but de Salah

Dans une première période maîtrisée par l’Égypte, il a fallu attendre la 40e minute pour voir les Pharaons prendre les devants. L’arbitre a sifflé un penalty après une main dans le visage de Salah, qui était au duel dans la surface sud-africaine. Le capitaine des Pharaons n’a pas tremblé pour ouvrir le score (1-0, 45') et signer son deuxième but sur penalty dans la compétition.



Quelques instants plus tard, Hany se rendait coupable d’une vilaine semelle synonyme de deuxième carton jaune et d’exclusion. L’Égypte rentrait donc aux vestiaires avec un avantage au score mais un joueur en moins.



L’Afrique du Sud aurait pu obtenir un penalty

Les Bafana Bafana ont outrageusement dominé la seconde mi-temps sans parvenir à égaliser. Dans ses buts, El-Shenawy a multiplié les parades et interventions décisives.



Jusqu’à cette 88e minute. Sur une frappe de Mokoena, Ibrahim s’est jeté pour contrer le ballon. Mais le cuir est venu heurter sa main, à la limite de la surface de réparation. L’arbitre a dans un premier temps accordé un coup franc à l’Afrique du Sud. Puis, appelé par la VAR, il est allé consulter les images pour un éventuel penalty.



La main, évidente sur les ralentis, n’a pas convaincu M. Ndabihawenimana qui n’a offert ni penalty ni coup franc à des Bafana Bafana dépités. L’Égypte a tenu bon au bout d’un temps additionnel interminable (plus de 11 minutes). Avec ce court mais précieux succès 1-0, les Pharaons sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de finir premiers du groupe B.





Avec Ouest France



