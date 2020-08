​« Le 3e mandat appartient aux Sénégalais… ce qui appartient à Macky Sall, c’est une candidature », dixit Fadel Barro

Fadel Barro, le cofondateur de Y’en a marre qui s’exprimait sur la crise malienne, ce mercredi lors d’une conférence de presse s’est également prononcé sur la question du troisième mandat au Sénégal qui n’est pas toujours claire dans la tête des Sénégalais. Macky Sall interpellé sur la question n’avait répondu ''ni oui ni non''. À entendre Fadel Barro, le 3e mandat appartient aux Sénégalais. Il précise que Macky Sall ce qui lui appartient, c’est une candidature.



« Le 3e mandat appartient aux Sénégalais. Avant de parler de premier ou de deuxième, le mandat seulement, appartient au Sénégalais. Macky Sall ce qui lui appartient, c’est une candidature. Laisser ceux qui parlent, parler de la candidature de qui ils veulent. Mais nous les Sénégalais seront prêts au moment venu pour savoir et décider qui fera un premier, un deuxième ou un troisième mandat », a déclaré Fadel Barro.



Il ajoute dans le même lancé : « Laisser Y'en a marre faire se travail de fourmilière. D’aller petit à petit trouver les populations-là où ils sont discutés avec eux, hormis du spectacle des médias. Ce qui nous import, c’est les Sénégalais qui sont en train de mourir à cause du Covid-19 ».