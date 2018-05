​ Les feuilles de corossol : un remède miracle pour lutter contre les cellules cancéreuses

Le fruit est délicieux mais les feuilles de corossol possèdent des propriétés médicinales étonnantes. Elles sont utilisées pour traiter et prévenir une variété de problèmes de santé depuis des centaines d’années. Zoom sur ces bienfaits.



En interne, faites une tisane



De nombreuses études ont démontré que les feuilles de corossol sont efficaces pour lutter contre les cellules cancéreuses. Elles stimulent aussi le système immunitaire contre le rhume, la toux, l'asthme la grippe et certaines maladies et infections. Lorsque vous buvez cette tisane à jeun pendant une semaine pour améliorer les symptômes de la chimiothérapie ou des médicaments très forts.



Faites bouillir 10 feuilles de corossol dans 3 tasses d’eau pendant quelque minutes. Laissez la tisane refroidir et consommez-la.



En externe, un cataplasme contre le rhumatisme, l'eczéma...



Grace à ses propriétés anti-inflammatoires, faites un cataplasme en écrasant quelques feuilles de corossol et appliquez sur les parties concernées.