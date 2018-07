​ Pénurie de Super à Dakar : Le DG de Elton accuse, le PCA de la Sar récuse

«Les consommateurs ont constaté que depuis quelques jours, il y a une pénurie d’essence super et même dans certaines stations de Total », a déclaré le DG de Elton. Babacar Tall d’expliquer les raisons d’une telle rupture : «ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approvisionnement du pays en produits pétroliers est le monopole de la Sar. Et depuis le mois de mars, la SAR connait une baisse de débit de sa production en Super. Et depuis maintenant une dizaine de jours, c’est un arrêt total. Pire, on n'a pas été informé de cet arrêt d’approvisionnement. Du coup, tout le pays est en rupture pratiquement», a-t-il pesté.



Babacar Tall a invoqué le contrat moral avec les clients avant de dénoncer le manque de communication de la SAR. «Cela pose un gros problème par rapport à nos clients parce que quelque part nous avons un contrat moral avec eux pour leurs approvisionnements à chaque fois qu'ils viennent dans nos stations. Cette fois-ci, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas été informé de l'arrêt de la Sar. La raffinerie nous a mis devant le fait accompli».



Le DG de Elton n’a pas manqué de proposer une solution: «Étant donné que la SAR a un monopole de fait sur l'approvisionnement en produits pétroliers, aujourd'hui, elle devrait racheter tous les stocks destinés à l'exportation pour les revendre aux différents marqueteurs. Et, du coup le problème serait résolu». Par ailleurs, Babacar Tall a, dans sa relation téléphonique avec la Rfm, informé avoir adressé une lettre au ministère du Pétrole.



Joint au téléphone par la Rfm, le PCA de la Sar, Serigne Mboup a déclaré qu’il n'y aucun problème».