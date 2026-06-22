​ Vers un modèle "gagnant-gagnant" : Le défi de la relation économique entre Dakar et Berlin

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a entamé ce dimanche une visite officielle en Allemagne, afin de renforcer les liens stratégiques entre Dakar et Berlin.



Selon la Présidence, ce déplacement s'inscrit dans la continuité d'un partenariat économique robuste, axé sur « la coopération économique, des investissements, la transition énergétique et le transfert de technologies ».



Cette dynamique intervient dans un contexte de réflexion approfondie sur la nature même de cette coopération, comme le souligne l'Africa Policy Research Institute (APRI).



Bien que les deux pays partagent une vision fondée sur « le respect mutuel, des intérêts partagés et un engagement en faveur de la coopération », des défis structurels persistent.



L'institut note en effet que, sur le plan opérationnel, « un certain nombre de contraintes structurelles communes rendent difficile la pleine réalisation de ces ambitions ».



À cet égard, les données préliminaires 2025 de l’Office fédéral de la statistique illustrent la réalité de ces échanges commerciaux, plaçant le Sénégal au 109e rang des partenaires commerciaux de l'Allemagne, avec des exportations allemandes vers le Sénégal s'élevant à 226 990 000 euros pour des importations de 151 302 000 euros, soit un chiffre d'affaires total de 478 331 000 euros et une balance commerciale excédentaire pour l'Allemagne de 38 722 000 euros.



Pour répondre à ces enjeux, les experts suggèrent de dépasser le cadre de l'aide traditionnelle pour instaurer un véritable partenariat « gagnant-gagnant ».



L'APRI préconise notamment d'« atténuer les déséquilibres structurels du marché mondial » la balance commerciale restant nettement favorable à l'Allemagne et de favoriser « la codirection » dans les projets de développement.



En harmonisant leurs priorités, Dakar et Berlin pourraient ainsi transformer leurs intentions en « priorités concrètes et partagées » pour un bénéfice mutuel durable.

