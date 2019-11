​9e Congrès ordinaire du SUTSAS : le Secrétaire général sortant Mballo Dia Thiam hué

Le Secrétaire général sortant Mballo Dia Thiam sera-t-il reconduit à la tête du Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé de l'Action Sociale (SUTSAS) ?. La question mérite d’être posée. Le doute s’installe après les huées poussées contredisant Mademba Sock qui a plébiscité M. Thiam du SUTSAS.



Des cris venant des partisans du camp de Ndioguo Sarr Dieye. Les partisans du camps adverse se distinguent également et soutiennent leur candidat Mballo Dia Thiam.



Conscient de la tension qui s’y règne, le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’action social, Docteur Aloïse Diouf les a appelés à plus de sérénité.



Le SUTSAS a débuté son 9ème Congres ordinaire à l’Ucad II, ce samedi. Le congrès se poursuit, ce dimanche avec l’élection du nouveau secrétaire général.