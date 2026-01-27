​Accident mortel sur l’autoroute de l’Avenir: le chauffeur du camion placé en garde à vue pour «homicide involontaire»

Le chauffeur du camion porte-conteneur impliqué dans l'accident routier sur l'autoroute de l'Avenir a été placé en garde à vue pour « homicide involontaire », alors que le propriétaire du véhicule n'a toujours pas été auditionné.



L'accident a eu lieu le dimanche 25 janvier dernier aux environs de 14 heures, à hauteur de Keur Ndiaye Lo (Rufisque). Le container que le camion convoyait, a chuté sur un véhicule communément appelé «Allô Dakar» qui a causé la mort de cinq (5) morts et deux (02) blessés. D’après le quotidien L’Observateur, après avoir procédé aux constats d'usage et requis les sapeurs-pompiers pour acheminer les défunts et les blessés vers des établissements sanitaires, la police a ouvert une enquête.



Le conducteur de camion, qui a survécu à cet incident sans blessure, a été identifié et amené aux bureaux de l'escadron de surveillance routière de Mbao pour poursuivre l'enquête. Après avoir longuement auditionné par les enquêteurs sur l'origine du camion, sa destination et le contenu du container, le conducteur de camion a expliqué les circonstances de l'accident qu'il a décrit comme étant «survenu très vite». Il a également fourni des renseignements sur le propriétaire légitime du camion et du container qu'il convoyait.



Le journal a aussi rapporté que le propriétaire du container, qui n'a toujours pas été auditionné, pourrait l'être sur appréciation des enquêteurs qui cherchent aussi à élucider une question principale portant sur d'éventuels défaillances du conteneur embarqué sur le camion.