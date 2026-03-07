​Affaire Abdoulaye Ba : Me Hosni Maati monte au créneau pour défendre Cheikh Oumar Diagne

Alors que des rumeurs persistantes font état d'une arrestation imminente de son client, Me Maati a publié un communiqué pour dénoncer ce qu'il perçoit comme une menace contre la liberté d'expression. L'avocat rappelle que les déclarations incriminées, formulées lors d'une émission télévisée, s'inscrivent « exclusivement dans le cadre d’un débat d’intérêt public majeur concernant les circonstances de la mort d’un étudiant lors d’une intervention des forces de sécurité sur un campus ».



Le conseil de M. Diagne s'appuie sur un fait politique récent pour justifier les sorties de son client. Selon Me Maati, « M. Cheikh Oumar Diagne a rappelé un élément politique déjà publiquement assumé par les autorités elles-mêmes : le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a déclaré devant l’Assemblée nationale assumer l’ordre d’intervention des forces de sécurité sur le campus », note le communiqué.



Pour la défense, les propos de Cheikh Oumar Diagne ne constituent pas des attaques gratuites, mais une interrogation sur la chaîne de responsabilité . « Mon client a exprimé une opinion politique et citoyenne : celle selon laquelle la responsabilité politique d’une opération de maintien de l’ordre doit être recherchée à tous les niveaux de la chaîne de décision ».



Me Maati insiste sur la nature des propos tenus, réfutant toute qualification pénale : « Ces propos relèvent clairement du débat démocratique sur l’action de l’État et sur la gestion des opérations de maintien de l’ordre. Ils ne constituent ni une diffamation, ni une incitation à la violence, mais l’exercice légitime de la liberté d’expression sur une affaire d’intérêt national. »



Selon le communiqué « Toute tentative de poursuite visant à sanctionner l’expression d’une opinion politique sur un événement aussi grave ne ferait qu’alimenter les inquiétudes légitimes de l’opinion quant à la liberté du débat public », soutient l'avocat, précisant que la défense demeure « pleinement confiante dans le fait que le droit et les principes fondamentaux de liberté d’expression prévaudront ».