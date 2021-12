​Affaire Kilifeu : Souleymane Jules Diop appelle à l’équité dans le traitement des dossiers

Interrogé sur la situation de l’activiste Kilifeu arrêté pour une affaire de trafic de passeports, et les deux députés impliqués, Souleymane Jules Diop appelle à l’équité dans le traitement des dossiers. Le journaliste et ancien ministre en charge du Pudc évoque deux principes qu’il faut adopter dans ce cadre, celui de la neutralité et un principe d’impartialité.



« Je suis un agent public de l’Etat. Ma vocation première est au cœur de mon action. Il y a l’intérêt général. C’est ce qui est bon pour le Sénégal et le premier principe, c’est celui de la neutralité. Le second, c’est un principe d’impartialité. Ce que je dis est valable pour la justice, pour tous les juges », a déclaré l’ancien patron de la communication de la Présidence.



Poursuivant ses propos, l’invité du Jury du Dimanche en appelle à l’équité dans le traitement des dossiers. « Nous devons tous être égaux devant la loi et traités en tant que Sénégalais et de manière juste et équitable. C’est un principe. C’est cela qu’il faut faire. J’en appelle à l’équité dans le traitement des dossiers », invite l’Ambassadeur, représentant permanent du Sénégal à l'Unesco, à Paris.