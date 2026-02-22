​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le célèbre tiktokeur, Zale Mbaye, testé positif au VIH/Sida

Le célèbre tiktokeur, Saliou Mbaye alias Zale Mbaye, a été interpellé le vendredi 20 février à Kaolack (est), dans le cadre de l’enquête portant sur l’affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, connue comme un présumé scandale homosexuel. Transféré à la brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar), le tiktokeur a été testé positif au VIH/Sida, selon Seneweb.
Zale Mbaye devient ainsi le 21e suspect arrêté dans le cadre de ce dossier caractérisé par la transmission volontaire du VIH/Sida. À noter qu’il aurait déjà été interpellé par le passé à Kaolack (centre-ouest) pour une affaire similaire.
