Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le célèbre tiktokeur, Zale Mbaye, testé positif au VIH/Sida



​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le célèbre tiktokeur, Zale Mbaye, testé positif au VIH/Sida
Le célèbre tiktokeur, Saliou Mbaye alias Zale Mbaye, a été interpellé le vendredi 20 février  à Kaolack (est), dans le cadre de l’enquête portant sur l’affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, connue comme un présumé scandale homosexuel. Transféré à la brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar), le tiktokeur a été testé positif au VIH/Sida, selon Seneweb.

Zale Mbaye devient ainsi le 21e suspect arrêté dans le cadre de ce dossier caractérisé par la transmission volontaire du VIH/Sida. À noter qu’il aurait déjà été interpellé par le passé à Kaolack (centre-ouest) pour une affaire similaire.
Autres articles

Fatime Gueye

Dimanche 22 Février 2026 - 12:41


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter