​Affaire des présumés homosexuels : Chérif Aly Diatta, l’adjoint au maire de Ouakam, arrêté

Le scandale homosexuel qui secoue le Sénégal depuis le début de l'année 2026 continue de livrer ses secrets. L'adjoint au maire de Ouakam (Dakar), Chérif Aly Diatta, a été arrêté, ce mardi 14 avril 2026, dans le cadre de l’enquête tentaculaire menée par la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar).



Son interpellation serait liée à l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, qui concerne des faits présumés d' «actes contre nature, transmission volontaire du virus du SIDA (VIH), association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic de drogue », d’après le site Dakarpost, qui a donné l’information.



Pour rappel, depuis début février, plusieurs personnes dont des influenceurs, des chanteurs, des tailleurs, des commerçants ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt dans cette affaire.