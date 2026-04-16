Conférence League : Crystal Palace se qualifie en demi-finale, Ismaïla Sarr encore buteur

Ismaïla Sarr s’est une nouvelle fois illustré en trouvant le chemin des filets avec Crystal Palace face à la Fiorentina, lors du quart de finale retour de la Conférence League.
Il s’agit de son 17ᵉ but de la saison, dont 7 inscrits dans cette compétition européenne, confirmant sa grande forme du moment.
Malgré la défaite (2-1) lors de ce match retour, Crystal Palace valide sa qualification pour les demi-finales grâce à sa large victoire à l’aller (3-0).
Le club londonien affrontera désormais le Shakhtar Donetsk en demi-finale, avec un match aller prévu le 30 avril et le retour le 7 mai.
Il s’agit de son 17ᵉ but de la saison, dont 7 inscrits dans cette compétition européenne, confirmant sa grande forme du moment.
Malgré la défaite (2-1) lors de ce match retour, Crystal Palace valide sa qualification pour les demi-finales grâce à sa large victoire à l’aller (3-0).
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