​Agriculture et entrepreneuriat : le projet AVENIR transforme la vie des communautés au Sénégal

Le projet AVENIR (Adaptation et Valorisation Entrepreneuriale en Irrigation et Agriculture Rurale), mis en œuvre par l'ONG MEDA, est en train de révolutionner la vie de milliers de ménages agricoles au Sénégal. Axé sur l'agriculture intelligente face au climat et l'entrepreneuriat, le projet aide les populations, en particulier les femmes et les jeunes, à améliorer leur sécurité alimentaire et leur bien-être socio-économique. Une visite de terrain à était effectué, ce mercredi pour rencontrer les bénéficière du projet.



Pour Koudié Kane, présidente du GIE Téssito de Makacolibantang dans la région de Tambacounda, le projet est une véritable bouffée d'air frais. Son groupement, composé de 40 femmes, a reçu une aide précieuse pour mettre en place un système d'irrigation au goutte-à-goutte et un mini-forage. Ce soutien leur a permis de cultiver en permanence, tant en saison sèche qu'en hivernage.



« Avant ce projet, nous ne travaillions qu'en hivernage. Maintenant, nous cultivons en permanence. Aujourd'hui, avec ce projet, nous parvenons à nous occuper de nos familles, à régler nos problèmes et à aider nos maris », a-t-elle expliqué.



Le GIE a même mis en place une caisse solidaire qui préfinance les besoins des membres, un signe de l'autonomie et la solidarité renforcées par le projet.



Latyr Diouf, qui travaille pour le projet AVENIR, a rappelé la vulnérabilité des femmes et des jeunes dans les régions de Tambacounda et Sédhiou. « L'approche de MEDA est d'encadrer ces groupes, notamment en leur donnant accès à des financements et à des formations. Les parcelles de démonstration et les systèmes d'irrigation mis en place permettent aux femmes de cultiver des produits comme l'oignon, la tomate et le piment, toute l'année », dit-il.



Le projet AVENIR soutient également les initiatives entrepreneuriales locales. C'est le cas de Jeanne Marie Sarr, fondatrice de Esther Mardochée SUARL, une entreprise qui transforme la mangue et le saba-sénégalaisiste. Grâce à un financement de 25 millions de F CFA du projet AVENIR, elle a pu acquérir une chambre froide et un camion frigorifique, lui permettant de commercialiser ses produits de manière durable et hors saison.



Son projet, baptisé "La saisonnière de Mame Dabalougou enraciné", vise à valoriser les fruits saisonniers. « L'idée, c'est d'acquérir les fruits saisonniers, pouvoir les commercialiser, mais aussi les transformer pour en bénéficier hors saison", a-t-elle expliqué. Ce modèle économique durable et innovant permet non seulement de réduire le gaspillage, mais aussi de créer de la valeur ajoutée localement.