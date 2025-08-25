​Alerte météo : risque de pluie faible dans le pays ce lundi

L'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, (Anacim) a annoncé que la majeure partie du pays va profiter d’un soleil imposant avec un peu de nuage en vue, ce lundi



Selon le bulletin parvenu à PressAfrik, seule la zone sud en l’occurrence, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou ont une petite chance de pluie dans l’après midi allant à la nuit.



Toujours selon ce bulletin, une mise à jour de cette prévision peut se faire en mi-journée.