​Alerte météo : risque de pluie faible dans le pays ce lundi
L'Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, (Anacim) a annoncé que la majeure partie du pays va profiter d’un soleil imposant avec un peu de nuage en vue, ce lundi 
 
Selon le bulletin parvenu à PressAfrik, seule la zone sud en l’occurrence, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou ont une petite chance de pluie dans l’après midi allant à la nuit.
 
Toujours selon ce bulletin, une mise à jour de cette prévision peut se faire en mi-journée. 
Khadija Diallo

Lundi 25 Août 2025 - 14:09


