​Alimentation saine et équilibrée: Nestlé met en lumière la nutrition au cœur de la gastronomie ivoirienne

La gastronomie populaire d'Abidjan, avec ses saveurs variées et son accessibilité, est un véritable mode de vie. Cependant, la dimension nutritionnelle de ces plats locaux est souvent négligée. Pour y remédier, Nestlé Côte d'Ivoire lance "La Cuisine de Chez Nous", une série de capsules vidéo visant à sensibiliser les Ivoiriens à une alimentation saine et équilibrée.



Diffusée sur la chaîne 7 INFO et la plateforme digitale PULSE CI, l'émission suit le nutritionniste Dr Jules Kouassi, qui explore les restaurants et maquis d'Abidjan. Il y déguste des plats emblématiques comme le placali, l’alloco ou le garba, tout en décomposant leur contenu nutritionnel de manière simple.



Le Dr Kouassi donne également des conseils pratiques sur la meilleure façon de les cuisiner et de les consommer pour optimiser leurs bienfaits. L'objectif n'est pas de changer les habitudes alimentaires des Ivoiriens, mais de les aider à faire des choix plus sains tout en célébrant leur riche patrimoine culinaire.



“Avec la Cuisine de Chez Nous, nous voulons célébrer la richesse de la gastronomie ivoirienne tout en encourageant des habitudes alimentaires plus saines”, a déclaré Mame Pane Sakho, directrice de la communication chez Nestlé Côte d'Ivoire. “Il s’agit de montrer aux familles que leurs plats préférés peuvent être aussi nutritifs”.



L'engagement de Nestlé Côte d'Ivoire ne se limite pas à la sensibilisation. L'entreprise enrichit également la valeur nutritive de ses produits les plus populaires. MAGGI, les célèbres cubes d'assaisonnement, un incontournable des cuisines ivoiriennes, sont enrichis en iode et en fer pour aider à combattre les carences courantes comme l'anémie. NIDO, cette poudre de lait, très consommée par les familles, est enrichie en vitamines et minéraux essentiels pour la croissance et le développement des enfants. MILO, la boisson au malt, appréciée des écoliers, est enrichie en nutriments comme le calcium, le fer et les vitamines B, qui soutiennent les niveaux d'énergie.



Ces initiatives visent à rendre la nutrition plus accessible et à aider les familles à prendre des décisions éclairées, tout en continuant à savourer les aliments qui font partie de leur identité culturelle. Nestlé souhaite ainsi faire de la nutrition une discussion centrale et durable pour le bien-être de tous.