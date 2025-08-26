​Alliance Bioversity International-CIAT : un acteur clé pour l'agriculture sénégalaise

L'Alliance Bioversity International-CIAT, une organisation de recherche mondiale, s'est imposée comme un partenaire essentiel dans le développement agricole du Sénégal. Le Dr Issa Ouedraogo, chercheur au sein de l'organisation, a dressé un bilan des actions menées, soulignant l'importance de la finance et de l'information climatiques pour les agriculteurs sénégalais.



L'Alliance issue de la fusion de Bioversity International et du CIAT en 2019, a ouvert son bureau au Sénégal en 2022. Elle intervient dans divers domaines tels que l'agroforesterie, la nutrition et, de manière significative, l'information climatique. Le Dr Ouedraogo a souligné que l'utilisation de ces données est devenue une réalité au Sénégal depuis 2016, avec la mise en place d'un système de production et de dissémination d'informations météorologiques pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.



Ce système s'appuie sur un réseau de 230 radios communautaires et sur des plateformes mobiles, utilisant notamment les SMS et des applications comme Météo Sénégal officiel. Selon le chercheur, l'impact de ces informations est « très positif sur la productivité et les rendements » et a même poussé le ministère de l'Agriculture et le Premier ministre à l'époque à inciter à plus d'investissement dans l'information climatique. Dans les seules régions de Tambacounda et Sédhiou, plus de 15 000 clients ont accès à ces informations.



De l'agriculture intelligente à la finance climatique

Le Dr Ouedraogo a également abordé l'importance de l'agriculture intelligente face au climat. Il s'agit de pratiques agricoles qui augmentent la productivité tout en renforçant la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Il a précisé que l'Alliance travaille à identifier et à promouvoir les pratiques les plus adaptées à chaque contexte spécifique.



Enfin, le chercheur a insisté sur l'importance de la finance climatique. L'objectif de l'organisation est de collaborer avec des partenaires pour s'assurer que les ressources financières nécessaires sont disponibles pour mettre en œuvre les innovations développées. Le projet AVENIR (Adaptation et Valorisation Entrepreneuriale en Irrigation et Agriculture Rurale), par exemple, a permis de couvrir ces différents aspects, de l'information à l'investissement.