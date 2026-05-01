​Arnaque au visa à Kaolack : plusieurs victimes dépouillées, le suspect arrêté

Un individu a été interpellé à Ndorong, dans la commune de Kaolack, pour « escroquerie au visa ». Il est suspecté d'avoir soutiré plus de 10,5 millions de FCFA à six candidats à l’émigration vers les États-Unis.



A l’origine de son arrestation, les mis en cause se sont présentés au poste de police dudit commissariat pour déposer une plainte contre le suspect qui leur avait promis une émigration vers les Etats-Unis moyennant chacun d’eux la somme de 5 millions de francs CFA.

Les requérants ont accepté la proposition et auraient versé des acomptes variant entre 1 million et 2,5 millions de francs CFA, tout en lui remettant leurs passeports.



Après avoir perçu, au total, la somme de 10 500 000 FCFA, le mis en cause avait fixé la date de départ au 25 janvier 2026. Cependant, le jour-j, il a prétendu que les ordres de mission n’étaient pas encore disponibles, reprogrammant ainsi le voyage et en envoyant à chacun, via l’application WhatsApp, un faux billet d’avion.



Selon l’APS, les six plaignants, fatiguées d’attendre, ont décidé de saisir la police après que l’un d’eux a aperçu l’individu en question dans le quartier de Sam, dans la commune de Kaolack.



Arrêté par la police, il a reconnu les faits, avouant avoir utilisé l’argent à des fins personnelles et remis les passeports à un complice. Une perquisition a également permis de découvrir d’autres documents appartenant à deux nouvelles victimes. Il est poursuivi pour « escroquerie, trafic de migrants, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux ».