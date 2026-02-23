​Athlétisme : Louis François Mendy se qualifie pour les Championnats du monde prévus en mars 2026

Réseau social
Le sportif sénégalais, Louis François Mendy, s’est qualifié pour les prochains championnats du monde d'athlétisme qui sont prévus en mars prochain. Il a remporté la première place au 60 mètres haies lors de la rencontre internationale d'Ourense (Espagne), le week-end dernier, avec un temps de 8’63.

En plus d’obtenir son ticket pour les prochains Championnats du monde prévus à Toruń, en Pologne, il améliore le record national dont il était le détenteur (8.68), selon l’APS.

En septembre 2025, il avait été éliminé sur abandon en demi-finales du 110 mètres haies aux championnats du monde d’athlétisme à Tokyo, au Japon.

Un an plus tôt, l’ancien pensionnaire du Centre de développement africain de l’athlétisme (CDAA) et de l’Athletic Vosges Entente Clubs de France (AVEC), avait échoué en demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024.
Fatime Gueye

Lundi 23 Février 2026 - 14:51


