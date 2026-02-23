Questions d’actualité : l’opposition parlementaire renonce au boycott et réclame plus de temps de parole face à Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est attendu à l’Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026 à partir de 9h GMT pour la séance de questions d’actualité au gouvernement. Contrairement aux précédentes convocations, les députés de l’opposition ont cette fois décidé de prendre part à la plénière. Ils annoncent leur présence dans l’Hémicycle, tout en réclamant un réaménagement du temps de parole.



« En ce qui concerne le groupe Takku Wallu (opposition), il n'y a pas pour nous raison de boycotter. Les questions d'actualité sont prévues par l'article 104 du Règlement intérieur. Maintenant, nous souhaitons vraiment à l'avenir pour qu’on modifie le format. Pour cette fois, nous serons présents », a affirmé Djimo Souaré, vice-président groupe parlementaire Takku Wallu.



Le député plaide notamment pour un meilleur équilibre dans la répartition du temps de parole. « Je pense qu'il faut quand même que l'opposition ait beaucoup plus de temps de parole. Parce que dans le format actuel, sur les 14 questions que les députés doivent poser, il y a 10 qui reviennent au groupe Pastef (pouvoir), 2 pour Takku Wallu, 2 pour les non-inscrits. Donc ce n'est pas intéressant. Nous allons le demander vraiment à ce qu'il y ait des changements à ce niveau-là », a-t-il soutenu.