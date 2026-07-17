​BFEM 2026 : les raisons des 10 absences des candidats de l'École sénégalaise de Bissau enfin connues

Les circonstances entourant les dix absences enregistrées parmi les candidats de l'École sénégalaise de Bissau au BFEM 2026 sont désormais connues. Le directeur de l'établissement, Sana Sadio, a apporté des éclaircissements sur cette situation qui avait suscité des interrogations lors du déroulement des épreuves.



Selon le chef d'établissement, les dix candidats absents se répartissent en deux groupes, avec des raisons bien distinctes. « Cinq de ces candidats sont des filles qui sont parties en mariage. Elles nous avaient pourtant promis de revenir après les cérémonies pour rejoindre leurs camarades avant les examens, mais nous les avons finalement perdues de vue jusqu'à notre départ pour Kolda », a expliqué M. Sadio.



Les cinq autres absents sont des garçons. Parmi eux, trois ont quitté l'école pour prêter main-forte à leurs parents dans les travaux de récolte de la noix de cajou et ne sont jamais revenus à temps pour prendre part aux épreuves du Brevet de fin d'études moyennes.



Les deux derniers candidats souffrent, quant à eux, de problèmes de santé. « Leur santé mentale n'étant pas des meilleures, ils suivent actuellement des soins dans les îles Bijagos », a précisé le directeur de l'École sénégalaise de Bissau.



Au total, sur les 77 candidats inscrits cette année au BFEM, 67 ont effectivement composé dans les centres d'examen de Kolda, où est rattaché l'établissement. Ils attendent désormais les résultats du premier tour au moment où ces lignes sont écrites.



Malgré ces nombreuses absences, l'établissement affiche des performances encourageantes aux autres examens nationaux. Selon Sana Sadio, l'École sénégalaise de Bissau a enregistré 100 % de réussite au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et un taux de réussite de 52,38 % au baccalauréat cette année, des résultats qui témoignent des efforts consentis par l'équipe pédagogique et les élèves.