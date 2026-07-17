Mondial 2026 : l’Assemblée nationale convoque des auditions publiques sur la gestion des Lions

La Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale a annoncé l’ouverture d’auditions publiques à partir du mercredi 22 juillet 2026. L’annonce a été faite par le biais d’un communiqué officiel de la direction de la communication de l'institution, rendu public ce vendredi 17 juillet 2026. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du « contrôle de l’action publique, vise à faire toute la lumière sur les conditions de préparation, d’organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ».



Sous la direction de l'honorable député El Hadji Gueye, président de la commission, les parlementaires entendent passer au crible la gestion administrative, financière et logistique de l'événement, ainsi que la composition de la délégation officielle et la chaîne décisionnelle. Pour ce faire, l'institution prévoit d'auditionner les autorités publiques compétentes, les dirigeants de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), ainsi que les membres de l’encadrement technique et administratif.



La Commission précise dans son document que cette démarche d'évaluation sera menée dans le respect du principe du contradictoire et des droits des personnes auditionnées. À travers ce grand oral, la Représentation nationale réaffirme son engagement pour la transparence et la bonne gouvernance du sport national, avec pour objectif de formuler des recommandations clés en vue des prochaines compétitions internationales.