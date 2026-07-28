​Bamako : Diomaye Faye accueilli à l’aéroport par le général Assimi Goita

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué ce mardi 28 juillet 2026 une « visite de travail et de solidarité» de 24 heures en République du Mali. À son arrivée, il a été accueilli à l’aéroport international Président Modibo Keita par le Président de la Transition malienne, le Général d’armée Assimi GOÏTA. Selon le communiqué de la présidence malienne, l’accueil a eu lieu vers 9h50 et le chef de l’État sénégalais a reçu « tous les honneurs dus à son rang ».



La cérémonie protocolaire a suivi le déroulé habituel des visites d’État. Après les poignées de main protocolaires, les deux dirigeants ont assisté à l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, suivie de la revue des troupes puis de la salutation des corps constitués. Le communiqué précise que le Président Assimi GOÏTA a ensuite « conduit son homologue sénégalais dans le salon d’honneur de l’aéroport », où ils ont échangé « quelques mots cordiaux » avant de quitter les lieux.



Les deux Chefs d’État se sont ensuite rendus au palais de Koulouba. L’agenda de la journée prévoit un entretien en tête-à-tête « sur des sujets d’intérêt commun ». Cette rencontre sera ensuite « élargi aux autres membres des délégations », indique le texte officiel. Aucun détail n’a filtré sur les points précis qui seront abordés, mais la visite intervient dans un contexte de renforcement des relations entre Dakar et Bamako et où la Cédéao veut faire revenir «dans la maison commune» les Etats de l’Alliance du Sahel (AES) : Mali, Burkina et Niger.



Cette visite marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre le Sénégal et le Mali depuis l’élection du Président Diomaye Faye. Qualifiée de « travail et de solidarité » par les autorités maliennes, elle vise à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays voisins.