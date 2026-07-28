Le ministre Ibrahima Sy engage 6 661 milliards FCFA pour la transformation de la santé

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a présidé ce mardi à Dakar l’ouverture de l’atelier de validation technique de la Stratégie nationale de transformation du système de santé (SNTSS) 2026-2034. Lors de cette rencontre, le ministre a affirmé que ce plan décennal, estimé à 6 661 milliards de francs CFA, constitue désormais le « document de référence absolue » de la politique sanitaire du gouvernement, avec pour ambition majeure de porter l'espérance de vie au Sénégal de 69,3 ans à 73 ans d’ici 2034.



Selon Ibrahima Sy, ce texte élaboré « en parfaite cohérence avec le référentiel Vision Sénégal 2050 et conformément aux orientations » du président de la République opère un « virage stratégique » en replaçant la prévention au cœur du dispositif. D'après le ministère de la Santé, la feuille de route s'articule autour de cinq orientations majeures : la digitalisation intégrale de la gouvernance, l'amélioration du financement, le renforcement de la prévention, la diversification de l'offre de soins et le développement de la souveraineté pharmaceutique.



Pour concrétiser ces ambitions, Ibrahima Sy a annoncé plusieurs réformes structurantes, notamment la refonte des districts sanitaires, la révision de la gouvernance hospitalière et la pleine application du Code de la santé publique. Le ministre a également souligné la promotion des investissements privés et l'opérationnalisation du Fonds d’action médicale pour la prise en charge des urgences et des soins coûteux.