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Orientation des bacheliers 2026 dans les établissements publics : la plateforme CAMPUSEN ouverte à partir du 17 août



Orientation des bacheliers 2026 dans les établissements publics : la plateforme CAMPUSEN ouverte à partir du 17 août
Bonne nouvelle pour les nouveaux bacheliers de la session normale 2026. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a annoncé l'ouverture des demandes d'admission et de pré-inscription dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal à compter du lundi 17 août 2026.
 
Dans une note, Campusen précise que toutes les démarches se feront exclusivement via sa plateforme dédiée à l'orientation des nouveaux bacheliers. Les candidats devront y formuler leurs choix de filières et d'établissements.
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Moussa Ndongo

Mardi 28 Juillet 2026 - 19:14


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