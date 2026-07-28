Orientation des bacheliers 2026 dans les établissements publics : la plateforme CAMPUSEN ouverte à partir du 17 août

Dans une note, Campusen précise que toutes les démarches se feront exclusivement via sa plateforme dédiée à l'orientation des nouveaux bacheliers. Les candidats devront y formuler leurs choix de filières et d'établissements.

Bonne nouvelle pour les nouveaux bacheliers de la session normale 2026. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a annoncé l'ouverture des demandes d'admission et de pré-inscription dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal à compter du lundi 17 août 2026.