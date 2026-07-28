Mor Talla Gueye alias Nit Dof démissionne de son poste de PCA du FDCUIC

Le Président du Conseil d’Administration (PCA) du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), Mor Talla Gueye, dit Nit Dof, a annoncé sa démission de ses fonctions. Dans une déclaration rendue publique, l'artiste et acteur engagé explique son départ par ce qu'il qualifie de « dérive » et de « reniements » vis-à-vis des principes fondamentaux du projet politique qu'il soutenait.



Selon Mor Talla Gueye, son engagement initial reposait sur la vision portée par le parti PASTEF. « Nous avons cru en la souveraineté, en la lutte contre le système et en la nécessité d’apporter un véritable changement. C’est ce projet, porté par PASTEF, que nous avons choisi de soutenir », a-t-il rappelé.



D'après Nit Dof, le contexte politique actuel ne correspond plus aux valeurs et aux promesses de départ. « Aujourd’hui, Ousmane Sonko, qui incarne ce projet, ne fait plus partie de l’exécutif. Dans le même temps, les reniements se multiplient et le système que nous avons toujours combattu reprend progressivement sa place », a-t-il déploré pour justifier son acte.



S'opposant à cette trajectoire, le désormais ex-PCA du FDCUIC affirme son refus de participer à cette orientation. « Je refuse d’être complice de cette dérive. Nous continuerons donc le combat pour un Sénégal juste, souverain et fidèle aux idéaux qui ont suscité l’espoir de tout un peuple », a-t-il martelé, concluant qu'il quitte ses fonctions « avec la conviction que l’engagement ne se limite pas à un poste, mais qu’il réside avant tout dans la fidélité à ses principes ».