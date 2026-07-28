Dakar 2026 à J 100 : la ministre de la Jeunesse mobilise la Casamance pour les JOJ

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a lancé le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 depuis le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Entourée des autorités locales, des représentants du COJOJ, ainsi que des acteurs sportifs et culturels, elle a donné le signal de la mobilisation nationale à 100 jours de cet événement historique. La participation des athlètes de Special Olympics est venue rappeler l'ambition d'inclusivité portée par cette édition.



Native de la région, la ministre a insisté sur le fait que ces Jeux dépassent largement le cadre des sites de compétition de Dakar, Diamniadio et Saly. Affirmant que cette compétition appartient à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, elle a appelé les jeunes à s'investir pleinement comme acteurs, bénévoles et ambassadeurs du rendez-vous olympique.



En marge de la cérémonie, Djirèye Clotilde Coly s'est entretenue avec les présidents des ligues régionales et les acteurs socio-économiques locaux. Leurs échanges ont porté sur l'accompagnement des jeunes talents et le renforcement des infrastructures sportives en Casamance, concrétisant la volonté d'impliquer toutes les régions dans la réussite de ces premiers JOJ organisés en Afrique.