​Bamba Dieng veut rester à l’OM d’après son agent

Sale temps pour le champion d’Afrique. Considéré par beaucoup comme prometteur, l’attaquant de 22 ans se retrouve poussé vers la sortie cet été à l’Olympique de Marseille, qui souhaite le vendre pour renflouer les caisses. Alors que l’international sénégalais a été laissé de côté lors des derniers matchs de préparation dans le but de l’inciter à partir, son agent Seydou Bocar Seck a pris la parole dans les colonnes de La Provence. D’après lui, Bamba veut rester dans son club.



«Sa décision est prise. Il veut rester. L’OM, c’est son club. Il a l’intention de rendre aux supporters toute l’énergie positive qu’il reçoit par des bonnes performances sur le terrain», a annoncé son conseiller.



Peu utilisé par Igor Tudor, Bamba Dieng n’a disputé aucune des trois dernières rencontres de l’OM. Son agent est revenu sur la position du joueur. «Sa position est celle de l’écoute, il attend de la communication de la part du club. Si le joueur n’est pas suffisamment bon, comme son nouveau statut dans la hiérarchie l’indique selon le coach, on attend qu’ils appellent et disent clairement : ‘écoutez, on juge que c’est insuffisant pour nous, veuillez trouver autre chose.’ À partir de ce moment-là, on saurait ce qu’on a à faire».



Pour bien mettre en avant que l’hypothèse d’une mise à l’écart pour raisons sportives n’a aucun sens, Seck a tenu à rappeler le statut de meilleur buteur de la préparation de son protégé. «La préparation estivale est finie. Le bilan de l’OM, c’est cinq buts marqués. Il en a mis trois. Avec un temps de jeu réduit, il finit quand même meilleur buteur», a glissé l’agent.