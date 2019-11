​Bambey: Affrontements entre étudiants et forces de l'ordre

Chaude matinée à l’Université Alioune Diop de Bambey. Des échauffourées ont éclatés entre forces de l’ordre et étudiants. Ces derniers qui ont décrété une grève illimitée, ont manifesté ce mardi matin pour exiger le départ du Directeur du Crous (Centre des œuvres universitaire sociales), Cheikh Abdou Lô.



Pis, les étudiants dénoncent les conditions de vie au campus, notamment l’insalubrité et le nombre élevé de nouveaux bacheliers orientés (3000) dans cet établissement cette année. Lors de leur manifestation, les étudiants ont fermé les portes de l’Université qui devait accueillir la journée du Chimie Sénégal. Ils ont barré la route et brûlé des pneus, rapporte Sud FM.